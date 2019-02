Allagamenti e mancanza di linee elettriche nelle campagne del nord Sardegna stanno mettendo l’agricoltura in ginocchio. L’allarme è di Coldiretti Nord Sardegna che segnala nella Bassa Valle del Coghinas aziende agricole praticamente sommerse dall’acqua dov’è impossibile qualsiasi tipo di coltura e pascolo.

Un danno ingente per le aziende agricole ormai debilitate “oltre che dal clima impazzito anche dall’incuria e ritardi degli enti preposti e da una burocrazia che sta oramai imponendo i suoi tempi sempre più lenti e deleteri per le imprese. Raccontare la situazione che si sta vivendo nelle campagne della Bassa Valle del Coghinas – spiega Coldiretti Nord Sardegna – non rende l’idea, ci sono perdite importanti dovute alla mancata manutenzione dei canali gestiti dal Consorzio di Bonifica”. Sono tante le segnalazioni di disagio arrivate agli uffici della Coldiretti di Sassari.

“E’ fondamentale la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali – spiega il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu – perché cosi si creano danni che vanno ben aldilà dei costi necessari per questi lavori e che pagano come sempre le imprese agricole”.

