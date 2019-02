“Ancora una volta il porto di Cagliari viene invaso dai mezzi militari. E’ successo verso le 14, proprio a due passi da via Roma”, lo scrive ‘A Foras – Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna’ sulla sua pagina Facebook.

“La nave cargo maltese Capucine Valletta, che pare stia arrivando da Palermo, sta scaricando decine di blindati e container, materiale edile, pezzi di artiglieria, traversine in acciaio e trattori – prosegue la nota – Cagliari, il cui Consiglio Comunale si è espresso contro l’ampliamento della fabbrica di bombe di Domusnovas, continua a essere il porto di ingresso per i mezzi utilizzati dall’Esercito Italiano nei poligoni sardi, senza che il sindaco Zedda dica una parola per fermare questo scempio”.

“Chiediamo a chiunque intercettasse i convogli di farci sapere dove sono diretti – concludono – intanto ci rivediamo domenica 3 febbraio a Nuoro alle 14:30 al Teatro Eliseo e parleremo anche di quello che sta succedendo oggi”.

