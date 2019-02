I militari della Guardia di Finanza di Cagliari hanno effettuato un controllo in un negozio gestito da cinesi ed hanno sequestrato numerosi articoli pericolosi.

Nell’esercizio, ubicato al centro di Cagliari, i militari hanno trovato e sequestrato 1.555 articoli tra materiale elettrico, giocattoli e accessori vari in quanto recanti il marchio CE contraffatto, 21 occhiali che, per tipologia, modello e colori potevano indurre in errore il cliente finale, 104 accessori per telefoni privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana, nonché di quelle relative al produttore, all’importatore e al paese di origine, tutti elementi che certificano il prodotto come sicuro in base ai dettami stabiliti a livello comunitario, per un valore complessivo di circa 6.000 euro.

Il responsabile del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio di Cagliari, e sanzionato con una multa di 1.032 euro.

