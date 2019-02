Sono partiti da Morimenta, località in agro di Gonnesa, nel Sulcis, decine di trattori che stanno ora percorrendo la Statale 126 per la Marcia del Latte, la manifestazione di protesta organizzata da ‘Sardi Liberi’ che vede il suo leader, Mauro Pili, in testa al corteo. La manifestazione vuole evidenziare, dal Sulcis al Campidano, fino all’oristanese per coinvolgere tutti i territori della Sardegna, la speculazione sul prezzo del latte ovino, che in taluni casi non arriva ai 0,50 eurocent a litro. I pastori chiedono un prezzo minimo di 0,90 cent.

“Questa manifestazione rappresenta l’inizio di una mobilitazione che andrà in crescendo se non arriverá in tempi rapidi la quotazione del prezzo del latte con la piena assunzione di responsabilità da parte di industriali e Regione”, ha detto Mauro Pili. “Dopo decine di assemblee spontanee organizzate nell’ultime settimane si è deciso di mettere in atto una prima azione dimostrativa che potrebbe sfociare già nei prossimi giorni in iniziative ben più forti capaci di generare disagi e non solo”, spiega il candidato alla presidenza della Regione. Le strade sno presidiate da Polizia stradale e Carabinieri.

La manifestazione si dirigerà verso del distributore Q8 tra Domusnovas e Musei sulla Statale 130. Il concentramento dei trattori è previsto per le 10,30 nel piazzale dell’ippodromo di Villacidro da cui seguirà la marcia del latte verso il piazzale di S’Acqua Cotta dove si svolgerà un’assemblea.

