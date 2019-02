Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari alle 00:30 circa in via Antonio Sanna a Pirri per l’incendio di un’auto parcheggiata.

La Sala operativa del 115 ricevuta la prima chiamata ha inviato sul posto la squadra VVF di Pronto intervento che ha spento le fiamme che hanno coinvolto l’auto, successivamente ha provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

