Stamattina, mentre la squadra era impegnata nell’allenamento, un gruppo di Ultras ha raggiunto il centro sportivo di Asseminello per esporre, in modo pacifico, la loro delusione verso una squadra e una società, che a detta dei tifosi, sembra aver perso l’obiettivo principale: scendere in campo e vincere.

Il Cagliari sta attraversando un momento particolare, non vince in casa dal 26 dicembre contro il Genoa e le prestazioni dell’ultima partita con il Sassuolo sarebbe meglio dimenticarle. Ora con il calcio mercato invernale sono arrivati i rinforzi, chi voleva andare via è stato lasciato andare e la ventata di aria nuova, dovrebbe essere un segno positivo.

Quella del Cagliari è una tifoseria molto calorosa e attenta ai colori rossoblu, una tifoseria che non smette mai di incitare la squadra anche nei momenti più bui, che non abbandona mai lo stadio prima che la squadra sia scesa negli spogliatoi. Un gruppo organizzato che, non senza sacrificio, accompagna quasi sempre la propria squadra in trasferta.

Il blitz oggi ad Asseminello degli Ultras ha mantenuto dei toni pacati e pacifici e aveva come obiettivo, a detta dei partecipanti, quello di ricordare alla società e soprattutto ai giocatori l’importanza di indossare quella maglia e di non dimenticarsi di scendere in campo con grinta e impegno, la paura è quella di arrivare, come lo scorso campionato, con l’acqua alla gola. Ma il Cagliari di Maran può molto di più rispetto a quanto ha mostrato nelle ultime gare, per questo dicono gli Ultras, pretendiamo e ci aspettiamo il massimo dai nostri ragazzi.

Commenti

comments