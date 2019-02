Il Centro Culturale di Alta Formazione, assieme a Piccoli progetti Possibili Onlus e la Caritas della Diocesi di Ales Terralba, al fine di onorare la memoria di S.E. Mons. Giuseppe Pittau S. J., gesuita villacidrese di fama internazionale, ha bandito anche quest’anno un Premio di Laurea di 6 mila complessivi suddiviso in tre premi. Le premiazioni dei vincitori che per la giuria hanno presentato le migliori su argomenti di ricerca riguardanti le relazioni internazionali, l’intercultura, la pace nel mondo si terranno quest’anno al Palazzo vescovile il 7 febbraio alle 17.

Alla serata di premiazione, in cui saranno resi noti i nomi dei vincitori, saranno presenti la sindaca Marta Cabriolu, don Angelo Pittau, presidente del Centro culturale d’alta formazione, che gestisce il palazzo vescovile, direttore della Caritas Diocesana e soprattutto fratello di Padre Giuseppe. Tra gli interventi previsti c’è quello del professore Giuseppe Marras del liceo Piga di Villacidro che avrà il compito di introdurre le tesi. La premiazione sarà presieduta dal vescovo di Ales Terralba mons. Roberto Carboni. La serata sarà allietata dalla musica di qualità in collaborazione con il violinista Marco Castro, il soprano Paola Tedde accompagnata al pianoforte da Boris Smocovich della scuola civica di musica.

Questa è la terza edizione del Premio di Laurea Mons. Giuseppe Pittau istituito per conservare la sua memoria e cercare di continuare la sua opera a favore dei giovani universitari, delle università del mondo. Nello stesso incontro, sarà conferita una speciale menzione al Centro Servizi del Volontariato Sardegna Solidale per i suoi vent’anni di vita, testimonianza alta di servizio solidale al Volontariato Sardo, alla Sardegna tutta ed in particolare ai giovani. La serata si concluderà con un rinfresco per i partecipanti.

