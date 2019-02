Paura, disorientamento, segregazione, isolamento, dipendenza, costrizione, fragilità, impotenza. Stati emotivi tradotti attraverso il linguaggio del corpo in coreografie e immagini teatrali in “Da ora in poi”. Uno spettacolo-denuncia su un tema di strettissima attualità: la violenza sulle donne. Andato in scena ieri sera al My Mask di Cagliari, ha raccolto applausi e consensi e suscitato commozione da parte del pubblico. In scena la danzatrice Carla Onni, che firma anche la coreografia, sottolineata dalle musiche originali e i video di Silvia Corda. Due artiste, dunque, sul palco a disegnare un affresco di immagini sonore e coreografiche.

“La danza è un linguaggio che lavora sullo stato percettivo ed emozionale – spiega Carla Onni all’Ansa – ha la capacità di suscitare emozioni, veicolare un messaggio forte e sensibile come questo”.

Il movimento si fa dinamico per abbattere gli stereotipi creati dalla cultura patriarcale: la Madonna simbolo di purezza e santità, Eva, simbolo del peccato originale, la madre, simbolo della casa e dell’accudimento familiare. Icone frutto di un progetto sociale di dominanza maschile. In “Da ora in poi” danza e musica diventano atto creativo che ricompone e cura le ferite. Un omaggio alla forza vitale delle donne che in qualsiasi circostanza trovano la forza di rimettersi in piedi, pronte a una nuova rinascita.

