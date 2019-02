Settimana positiva per l’amore per i segni di Terra, anche se molti dovranno cercare di recuperare un rapporto in crisi. Buone possibilità di portare avanti progetti anche accantonati che potranno vedere nel futuro la luce. Inizio settimana molto soddisfacente per la sfera sentimentale dei segni d’Aria, ci saranno momenti di pura passione e dolcezze infinite, e anche se nel fine settimana la monotonia sembrerà prendere ancora una volta il sopravvento basterà poco per ravvivare il rapporto. Anche il lavoro sarà in crescita, con avanzamenti di ruolo e riconoscimenti per molti del segno. Settimana all’insegna delle emozioni per i segni di Fuoco, che proveranno sensazioni da brivido talvolta anche fuori dalla relazione attuale. Favoriti gli incontri per i single e progetti lavorativi in arrivo per tutti, molti dei quali avranno successo. Ansiosi e nostalgici, i segni d’Acqua saranno in bilico sulle questioni amorose, ma nel weekend avranno modo di chiarire e consolidare le scelte. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: umore altalenante questa settimana, che si rifletterà sull’amore. Se siete in coppia dovreste preoccuparvi maggiormente di superare le differenze mentali del partner, altrimenti potreste avere continue discussioni. Mantenete quindi la calma e potrete affrontare la settimana con un po’ di serenità. Weekend sereno anche per i single.

Lavoro: a lavoro, cercate di fare il vostro dovere senza gareggiare troppo con i colleghi. Ricordate che la prudenza non è mai troppa e fare passi avventati a volte è troppo rischioso. Cercate invece di tirare fuori qualche buon progetto che potrebbe regalare qualche discreta soddisfazione.

Toro

Amore: in amore il periodo è ottimo per i nativi del Toro, anche se nelle scelte occorre molta calma e positività. Se siete in coppia sarete propensi a recuperare eventuali situazioni pendenti, mentre i single avranno dalla loro parte le stelle e non si lasceranno intimorire da qualche secco diniego.

Lavoro: il lavoro procederà alla grande, ma potrebbe essere di vitale importanza mettere a frutto delle idee rimaste a lungo latenti. A metà settimana potranno verificarsi nuovi contatti e possibilità di investimenti sicuri che potrete affrontare senza rischi. Ottima la comunicazione per tutti i nativi del segno che saranno pronti a far valere subito le proprie opinioni.

Gemelli

Amore: alcuni problemi che non sono stati risolti precedentemente potrebbero essere d’intralcio ad un approccio con il partner. Il consiglio delle stelle è comunque quello di mettere a nudo i vostri sentimenti, solo così potrete stare sereni. I single potranno dare vigore alle situazioni ripartendo dai propri errori, quindi cercando di rimediare ai propri punti deboli.

Lavoro: la settimana sarà decisamente sottotono per i nati Gemelli che dovranno confrontarsi con più di una controversia lavorativa. La giornata più proficua sarà giovedì, in cui la tensione sarà anche quasi svanita, ma per il resto non ci saranno miglioramenti fino a sabato. Per fortuna la domenica potrete concedervi un sano relax.

Cancro

Amore: gli influssi planetari renderanno i nativi del segno ansiosi e nostalgici sulle questioni amorose. Questa condizione li pervaderà per tutta la settimana, ma per fortuna nel weekend avrete modo di chiarire col partner e consolidare le vostre scelte. I single faranno un incontro che potrebbe decidere le sorti della propria vita amorosa.

Lavoro: arriva un periodo di miglioramento in campo professionale, sin dall’inizio della settimana sarete animati da nuove energie vi aiuteranno a portare a termine nel migliore dei modi ogni progetto. Abbastanza favorevoli le stelle nei rapporti con i colleghi, sarete stimati e ammirati e tenuti in alta considerazione.

Leone

Amore: vivrete una settimana all’insegna delle emozioni e la passione sarà alle stelle. Qualcuno potrà provare sensazioni da brivido fuori dalla relazione che sta vivendo e questo potrà portare dei sensi di colpa. Meglio parlare chiaro prima che sia troppo tardi. Ottimo il weekend sia per le coppie che per i single, favoriti gli incontri e la nascita di nuove amicizie.

Lavoro: i progetti lavorativi in corso avranno una marcia in più questa settimana. L’influsso di Marte vi renderà decisamente più diretti al punto da riuscire a rivaleggiare con successo coi colleghi. Non temete di mettervi alla prova e di misurarvi con gli altri, le stelle sono dalla vostra parte e sostengono ogni iniziativa per condurla al successo.

Vergine

Amore: l’amore è un po’ sottotono in questo periodo e dovrete attendere ancora per poter dire di essere finalmente appagati. Approfittate di questa settimana per dedicarvi alle persone a voi care, evitando però di abbassare la guardia. Per i single si attendono invece incontri importanti, alcuni dei quali potranno portare una ventata di novità nella vostra vita.

Lavoro: maggiori successi invece si prospettano sul piano lavorativo per tutta la settimana, però evitate di caricarvi di impegni gravosi, soprattutto se sapete di non riuscire a portare a termine. Comunque sia, con la vostra diplomazia potreste riuscire a trasformare in positivo una questione di lavoro che era in sospeso.

Bilancia

Amore: inizio settimana con il botto per l’amore, ci saranno momenti di pura passione e dolcezze infinite, che faranno rifiorire anche i rapporti storici. Purtroppo qualcosa si incrinerà nel fine settimana e i rapporti perderanno lo smalto che avevano conquistato. Sta a voi fare qualcosa per rompere la monotonia. Il consiglio è quello di non affaticarvi troppo e di riposarsi appena possibile. Anche i single saranno molto impegnati e daranno poca importanza agli incontri.

Lavoro: da lunedì a sabato sarà una corsa contro il tempo per sistemare alcune faccende lavorative urgenti. Vi aspettano nuove nomine e cambi di ruolo, riconoscimenti e grosse responsabilità. Chi lavora a contatto con il pubblico avrà grandi soddisfazioni e potrà gettare le basi per crescere nel settore a cui si sta dedicando. Le stelle suggeriscono però di curare le collaborazioni.

Scorpione

Amore: vi aspetta una settimana piena di romanticismo, con un partner decisamente propenso a donarvi tutto l’eros che vi meritate. Attenti però alla gelosia, potrebbe essere motivo di litigi e discussioni. Se non avete certezze non accusate e così eviterete qualsiasi malumore.

Lavoro: anche il lavoro potrebbe provocarvi delle soddisfazioni, ma è necessario sforzarsi ed attendere gli esiti nel fine settimana. La Luna sfavorevole, anche se tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote, non impedirà alle vicende di seguire il loro percorso e i vostri progetti avanzeranno senza ostacoli. Farete bene a ritagliarvi qualche attimo di relax a fine settimana, per ripagarvi dalle fatiche.

Sagittario

Amore: settimana non proprio esaltante per l’amore, per mantenere la coppia unita ci sarà bisogno di ulteriori chiarimenti e dimostrazioni d’amore. Possibili discussioni anche tra le coppie datate, difficilmente sanabili. I single potranno invece contare su enormi successi amorosi, che toccheranno il massimo nel week-end.

Lavoro: inizio settimana decisamente negativo per molti del Sagittario, alcuni di voi potranno avere dei contrasti con i colleghi abbastanza pesanti. Le conseguenze potrebbero mandare all’aria un progetto su cui lavoravate da tempo. Cercate comunque di mantenere la calma e di agire per creare l’armonia di gruppo, fondamentale per lavorare sereni.

Capricorno

Amore: la combinazione speciale di Venere e Marte che caratterizza questa settimana porterà tanto amore nelle coppie e renderà i rapporti più effervescenti e frizzanti. Una buona dose di seduzione renderà tutto ancora più accattivante. Sia che siate in coppia o single sarete in grado di affrontare faccende noiose con entusiasmo e con grande facilità, anche se all’inizio potrebbe apparire diversamente.

Lavoro: il lavoro proseguirà in maniera stabile, anche se avrete a che fare con questioni riguardanti nomine e cariche. Proprio da questo potrebbero insorgere delle invidie nei vostri confronti, soprattutto se siete stati prescelti dai superiori. Meglio non replicare e tirare avanti per la propria strada.

Acquario

Amore: ottima settimana per l’amore, le coppie potrebbero rilanciare i sentimenti e ritrovare la sintonia perduta. Uno sguardo magnetico, una parola tenera potranno fare più di mille parole. Nel fine settimana potrebbero accendere una serie di opportunità di stampo amoroso anche per i single, che faranno nuovi incontri anche significativi.

Lavoro: i primi due giorni con la Luna nel loro segno si riveleranno i più favorevoli per la vostra situazione lavorativa. Sarà possibile affrontare argomenti sinora accantonati, ricevendone notevoli soddisfazioni. La vostra curiosità mista alla vostra creatività potrebbero farvi raggiungere ottimi risultati e facili guadagni prima del previsto.

Pesci

Amore: in questa settimana farete faville in ambito sentimentale e amoroso. Fino a venerdì i nativi del segno avranno campo libero e potranno organizzare piacevoli serate anche con gli amici, ma da domenica pomeriggio l’entrata di Mercurio favorirà il riordino dei pensieri. I single faranno quindi bene a coltivare le nuove emozioni prima del weekend.

Lavoro: nel lavoro ci saranno dei momenti abbastanza costruttivi che si alterneranno a piccole pause di cui avrete bisogno per rasserenarvi. Riprendete delle iniziative precedentemente scartate, potrebbero essere di aiuto per attirare maggiori guadagni e rimpinguare il portafogli.

