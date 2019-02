I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti questa mattina, verso le ore 09:00, a Domus de Maria, in vico Ungheria, per l’incendio di un’abitazione.

La sala operativa 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento che si è recata tempestivamente sul luogo, soccorrendo due donne rimaste intossicata dal fumo, un’anziana di circa 80 anni e la sua badante di 30, per poi affidarle alle cure del personale del 118, che le hanno trasportate all’ospedale Marino di Cagliari in codice rosso con l’elisoccorso del servizio sanitario.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, non si esclude il malfunzionamento di una stufa a pellet.

