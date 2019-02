Nuove reti idriche in funzione a Mores. Abbanoa sta portando avanti il piano d’investimenti nel rinnovamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato in tutta la provincia di Sassari. Domani, martedì 5 febbraio 2019, le squadre di Abbanoa saranno a lavoro a Mores dove si sta procedendo ai collegamenti della nuova rete idrica appena realizzata tra via IV Novembre e via Fiume.

Nello stesso Comune si sta procedendo il rifacimento delle condotte anche nelle vie Trieste, Trento, Cassino, San Salvatore Da Horta e Regione Sarda. Complessivamente i tecnici del Gestore stanno sostituendo quasi un chilometro di vecchie tubature ormai deteriorate realizzate decenni fa in svariati materiali. Le nuove reti sono realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, con diametri adeguati alle esigenze delle utenze. Si sta procedendo in particolare alla sostituzione delle condotte in ghisa grigia nel settore di distribuzione nord-orientale dell’abitato.

Durante i collegamenti delle nuove reti idriche programmati per domani sarà necessario sospendere l’erogazione nella zona alta del centro abitato dalle 8 alle 17. L’intervento rientra in un appalto da quattro milioni di euro destinato anche ai Comuni Alghero, Ittiri, Ozieri, Porto Torres e Sassari. Si tratta di lavori di efficientamento delle reti finanziati con i Fondi Cipe 27 per interventi strategici nel settore idrico-potabile. Per quanto riguarda la Provincia di Sassari sono stati avviati ulteriori appalti di effientamento delle reti idriche nella città di Sassari (3,3 milioni di euro), nei Comuni di Sennori, Sorso, Valledoria, Viddalba, Tergu e Santa Maria Coghinas (3,6 milioni di euro), Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi e Tissi (7,4 milioni di euro), Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini e Berchidda (1,5 milioni di euro) e il completamento dell’acquedotto per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru (2,6 milioni di euro).

