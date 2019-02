“Chi non era presente ha snobbato un tema centrale per lo sviluppo economico della Sardegna”. Così il presidente dei Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, che oggi a Cagliari ha moderato un confronto tra aspiranti governatori sul turismo, ma al quale – dei sette in gara – hanno partecipato solo Massimo Zedda (Progressisti di Sardegna) e Mauro Pili (Sardi liberi).

“L’assenza degli altri candidati viene profondamente condannata da parte della categoria degli albergatori che sono rimasti molto delusi – spiega Manca – Il dibattito è stato organizzato da tempo, e da subito era arrivata la conferma di partecipazione dei candidati Francesco Desogus (M5s), Mauro Pili (Sardi Liberi), Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra)”.

