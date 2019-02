Le Fiamme Gialle di Sarroch e di Iglesias hanno individuato, rispettivamente, una persona di Capoterra e due residenti a Carbonia che hanno indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore sanitario.

I Finanzieri hanno verificato l’esistenza dei requisiti previsti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione e quanto censito dalle banche dati.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che la situazione economica delle persone controllate in realtà non rientrava nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico: in particolare, il reddito del nucleo familiare superava i limiti previsti per l’accettazione della domanda.

A Capoterra i militari hanno rilevato che il richiedente ha usufruito indebitamente di una esenzione dal pagamento del ticket sanitario per oltre 370 €.

Mentre, i Finanzieri di Iglesias invece hanno accertato che le due persone residenti a Carbonia hanno indebitamente usufruito dell’esenzione del ticket per oltre 700 € ciascuno.

Oltre ad aver recuperato quanto indebitamente percepito, le persone sono state sanzionate, con una multa pari, nel massimo, al triplo del beneficio conseguito.

Commenti

comments