“Per essere stata la prima iniziativa c’è stata una grande partecipazione dei lavoratori per far capire che il 20 Febbraio, giorno in cui si dovrebbe presentare il piano di revamping, non si potranno più accettare rinvii e falsi piani di riavvio, ma si cercherà in tutti modi possibili di avere risposte certe che indichino con chiarezza il piano di riassunzione di tutti i lavoratori”. Con queste parole il Movimento degli ex Lavoratori Alcoa diretti e appalti parlano della prima iniziativa messa in campo in attesa di avere risposte certe.