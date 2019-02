La tutela del consumatore e la sua salute, prima di tutto.

Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il Ministero della salute in data odierna ha diffuso il richiamo di un lotto di di cha siu a marchio Lucky Duck per la presenza dell’allergene sesamo non dichiarato in etichetta.

Il cha siu è un piatto tipico della cucina cinese cantonese a base di carne di maiale marinata con spezie e aromi e poi arrostita al barbecue.

Il prodotto interessato dal richiamo è venduto surgelato in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto 201846013 e la data di scadenza 27/05/2020. Il cha siu richiamato è stato prodotto da Lucky Duck International Food B.V. nello stabilimento di Rietdekkerstraat 5 a Uden, in Olanda.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori “Allergici al sesamo” di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il cha siu Lucky Duck è invece sicuro per i consumatori che non sono allergici. La segnalazione è stata pubblicata sul nuovo portale dedicato alle allerta alimentari del Ministero della salute.

