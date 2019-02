Oltre alla gara canora, il Festival di Sanremo, si sa, è un banco di prova dell’eleganza maschile e femminile, in taluni casi un trampolino di lancio per nomi nuovi della moda e di tendenze, non sempre eleganti a dire il vero, quasi sempre un’importante vetrina per i marchi e gli stilisti che vestono i conduttori e le star della canzone sul palco dell’Ariston per le cinque serate.

Intanto, a 24 ore dall’inizio del Festival si cerca di fare il punto su “chi vestirà chi”.

Cominciando stavolta dai look dei conduttori, i due Claudio, Baglioni e Bisio. Virginia Raffaele nella sua terza partecipazione al 69/o Festival di Sanremo, ha scelto Armani per l’apertura del 5 febbraio e per la finale di sabato, mentre per le altre serate sarà una sorpresa (forse con griffe d’Oltralpe).

Anna Foglietta vestirà invece Alberta Ferretti. Intanto Claudio Baglioni indosserà per tutte le 5 sere vestiti di Ermanno Scervino, mentre Claudio Bisio ha scelto Armani ed Etro che vestirà anche Irama.

