“Paranoia Airlines”, il nuovo album di Fedez, nella prima settimana di debutto è già record ed è certificato disco di platino. Negli ultimi 12 mesi Federico è l’unico artista in Italia ad aver ottenuto la certificazione in così breve tempo.

Dopo aver raggiunto il #1 nella classifica FIMI/Gfk, l’artista colleziona anche questo importante riconoscimento. Successo anche per la capsule collection By The Ferragnez, pensata per i fan e ringraziarli del sostegno avuto in questi anni. Distribuito da Sony Music, l’album contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa. ‘Paranoia Airlines’ è stato anticipato da “Prima Di Ogni Cosa”, già certificato disco di platino, e da “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd dal giorno dell’uscita si è posizionato stabilmente ai vertici della Top 50 Italia di Spotify. In radio, dall’11 gennaio, l’ultimo singolo con Zara Larsson, “Holding Out For You”. La produzione è stata affidata a Michele Canova Iorfida, tra i più riconosciuti produttori italiani, e da Takagi & Ketra, che hanno lavorato per i brani “Record”, “L’una per l’alcol” e “Segni”. Il disco è stato registrato tra Los Angeles e Milano. Fedez ha annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.

