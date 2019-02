“Ai cittadini della Sardegna dico: con Massimo Zedda difendete la vostra terra. E’ un’opportunità per proteggere la vostra Regione dal rischio che venga colpita dall’incapacità che sta dimostrando chi è al governo”.

Lo ha dichiarato il candidato alla segreteria del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a Cagliari per un incontro in vista delle primarie del 3 marzo.

“L’Italia ha l’enorme problema di ritrovare una via per creare lavoro e sviluppo – ha aggiunto – e le comunità locali come la Sardegna devono arginare chi, per interessi di partito, le sta umiliando, quindi noi contribuiremo affinché Zedda esca vittorioso dalla competizione elettorale delle regionali del 24 febbraio”.

