Il Cagliari sembra non riesca ad uscire dalla crisi.

Oggi alla Sardegna Arena è arrivata un’altra pesante sconfitta, un Cagliari poco combattivo e a tratti assente.

L’Atalanta ha gestito senza grandi difficoltà le offensive del Cagliari e al 50′ con Hateboer, si porta in vantaggio e si assicura la vittoria. Unica azione degna di nota per il Cagliari è stata la traversa colpita da Deiola.

Diversi gli errori elementari della compagine rossoblu, che sembra non riesca ad uscire dal tunnel, dove la certezza di essere salvi è ormai svanita, la zona rossa si avvicina sempre di più.

C’è apprensione per Birsa, uscito nel corso del primo tempo per un infortunio, così come per Thereau entrato nel secondo tempo ed infortunatosi nei minuti finali. Tra i nuovi acquisti ha esordito anche Luca Pellegrini.

Commenti

comments