Otto persone sono morte e altre 31 sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato in un immobile di Parigi nella notte tra lunedì e martedì: lo hanno reso noto i vigili del fuoco della capitale. Le fiamme sono divampate in un edificio di otto piani situato nel 16mo arrondissement. Tra i feriti lievi ci sono anche due pompieri. Diversi edifici circostanti sono stati evacuati.

“Per il momento l’ipotesi privilegiata è l’incendio doloso. Una persona è stata arrestata”: lo ha annunciato il procuratore della Repubblica di Parigi, Remy Heitz, mentre i vigili del fuoco hanno finito di domare le fiamme. La persona arrestata è una donna che abitava nel palazzo della rue Erlanger andato in fiamme e che era stata fermata ai piedi dell’edificio questa notte.

L’incendio è divampato in un palazzo residenziale, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco, Clement Cognon. Le squadre dei soccorsi hanno tratto in salvo circa 25 persone che si erano rifugiate sul tetto del palazzo o erano salite sui davanzali delle finestre per sfuggire alle fiamme. Sono intervenuti oltre 200 tra pompieri e membri delle squadre dei soccorsi.

