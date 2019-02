I Vigili del Fuoco di Cagliari, intorno alle 8:30 circa sono intervenuti in via Pianosa, località Foxi, a Quartu Sant’Elena, per soccorrere due cani finiti in un canale di scolo.

La proprietaria vedendo i cani in difficoltà ha chiamato la sala operativa del 115, che ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento anche con il supporto del Nucleo SAF e il Nucleo Sommozatori che prontamente hanno recuperato e salvato gli animali.

I cani sono stati affidati alla proprietaria senza nessun danno e in buone condizioni di salute.

