Potere al Popolo – Sardegna, si schiera al fianco del presidente Maduro e della rivoluzione bolivariana e chiede al governo italiano di dissociarsi dalla guerra mossa contro il Venezuela.

E’ questa la presa di posizione di Potere al Popolo- Sardegna, che attraverso un evento facebook annuncia un sit in a Cagliari, sabaro 9 febbraio, per appoggiare e sostenere il presidente venezuelano Maduro e per protestare contro le aggressioni degli Stati Uniti nei confronti del governo e del popolo della repubblica Bolivariana del Venezuela.

“Il nostro paese – dicono gli organizzatori – dovrebbe promuovere una diplomazia di pace, schierarsi contro le ingiuste sanzioni e il furto delle ricchezze del popolo venezuelano, promuovendo invece il rispetto del diritto all’autodeterminazione”.

