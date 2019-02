Lezioni, video, visite agli impianti, laboratori ed eventi: sono circa 4mila gli alunni che quest’anno partecipano al programma di educazione ambientale sull’uso responsabile dell’acqua “Dieci in condotte”, promosso da Abbanoa in collaborazione con Legambiente.

Nei prossimi giorni inizieranno le lezioni nelle classi coinvolte, più di duecento tra elementari e medie. Il programma è stato presentato oggi nella biblioteca delle medie “Spano” in via del Collegio a Cagliari. Un investimento sulle nuove generazioni.

“Saranno i cittadini del futuro – ha sottolineato il dirigente delle risorse umane di Abbanoa, Lucio Floris – E’ importante che i ragazzi prendano consapevolezza dell’importanza della risorsa idrica che non è infinita, ancor di più in Sardegna. Dobbiamo preparare anche nuove professionalità per le sfide che ci attendono”. Agli esperti di Legambiente il compito di curare le lezioni nelle classi.

“Con Abbanoa collaboriamo da dodici anni – ha detto il referente del progetto, Vincenzo Tiana – Nel corso degli anni abbiamo fatto anche esperimenti sulla qualità dell’acqua di rubinetto per sensibilizzare la cittadinanza”. Alle elementari l’attività si basa sul laboratorio in classe con una prima parte che affronta in maniera più generale le tematiche relative alla risorsa idrica e una seconda più ludica con esperimenti, canti e giochi. A guidare i bambini sarà “Goccia”, la protagonista dei libri e dei video ideati da Abbanoa per spiegare in maniera semplice e diretta il ciclo integrato dell’acqua e il valore della risorsa idrica. Alle medie, invece, la full immersion diventerà un “Diario di Bordo”.

Al termine dell’attività didattica, le classi prepareranno un elaborato che parteciperà al concorso finale.

I migliori lavori saranno premiati nelle manifestazioni conclusive che si terranno in ogni provincia.

In occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2019, Abbanoa organizza dal 21 al 23 marzo la manifestazione “Impianti aperti” in collaborazione sempre con Legambiente. In tutta l’Isola saranno organizzate visite guidate nei principali impianti di potabilizzazione.

