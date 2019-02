Un nome e un logo nuovi per l’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari. Molto presto l’agenzia Sardegna Ricerche – alla quale è stata prorogata la concessione della struttura sino al 2023 – bandirà un concorso di idee ad hoc.

E’ quanto è emerso nell’incontro con la stampa convocato dall’assessorato regionale alla Programmazione per illustrare una delibera di Giunta che stanzia 10 milioni di euro per nuovi interventi da realizzare nei prossimi tre anni. Di questi, quattro serviranno a rendere fruibili spazi non ancora utilizzati, al rifacimento di facciate interne ed esterne, alla realizzazione di nuove vie di esodo e a opere per riqualificare la Corte. Altri due per manutenzioni e adeguamenti infrastrutturali, 2,7 per attività di animazione per associazioni e imprese e, infine, un milione per la gestione ordinaria.

“Risorse utili a portare avanti il piano di attività per rendere vivo questo luogo”, ha spiegato Raffaele Paci. All’incontro erano presenti anche la responsabile della ex Manifattura per Sardegna Ricerche, Sandra Ennas, la manager culturale Linda Di Pietro, e l’assessore alla Cultura del Comune di Cagliari, Paolo Frau. “Negli ultimi due anni sono state organizzate più di 200 manifestazioni, con 120mila persone che hanno partecipato ai vari eventi – ha aggiunto il vice presidente della Regione – ma questa prima fase è passata, ora con la delibera viene data la concessione a Sardegna ricerche fino al 2023”. Obiettivo, “continuare a promuovere innovazione in uno spazio pubblico accessibile a tutti”. Posto che, ha concluso, “i nostri spazi non sono solo le mura ma anche le reti, i progetti, i pensieri, le persone: a Cagliari, in Italia, in Europa e nel Mondo”.

