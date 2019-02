Assalto a un portavalori carico di sigarette a Oliena.

Tre banditi armati e mascherati hanno bloccato il mezzo in viale Italia mentre si dirigeva per la consegna a una tabaccheria. Hanno utilizzato dei fumogeni, lanciati sulla strada per disorientare gli automobilisti che transitavano per le vie del paese. Hanno così fermato il portavalori e, dopo aver immobilizzato il conducente del mezzo e caricato circa 20 colli di tabacchi su un furgone di piccole dimensioni, sono scappati.

Il fatto è successo alle 11.30. I banditi sono poi scappati a bordo di una Fiat Panda bianca. A Oliena e nei dintorni è caccia all’uomo.

Sul posto i carabinieri della stazione di Oliena e del comando provinciale di Nuoro coordinati dal maggiore Gianluca Graziani.

