Continua l’atavico problema degli incidenti stradali causati da animali vaganti sulla S.S. 125 all’altezza del Km.134, il conducente di un’autovettura si è trovato davanti un cavallo, che circolava liberamente sulla carreggiata della statale, non potendo evitare l’impatto travolgeva l’animale.

L’autista, illeso, ha allertato il numero di pronto intervento 112 ed una pattuglia della Stazione Carabinieri di Bari Sardo è intervenuta per i rilievi unitamente al veterinario di turno. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario dell’equino.

