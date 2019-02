Il Corecom ha aperto una seconda istruttoria sulla violazione della par condicio da parte della Giunta Pigliaru, stavolta “sull’uso distorto del sito istituzionale”, sulla base di un altro esposto arrivato dal responsabile della Comunicazione di Forza Italia, Alessandro Serra.

Nel sito, infatti, erano in evidenza il bilancio di fine mandato con foto e firma del presidente della Giunta, il rotocalco “Novas”, e tra i servizi sotto la lente, quello relativo alla conferenza stampa del manager dell’Ats, Fulvio Moirano. Il direttore generale della Regione e il capo ufficio stampa della Giunta si sono già impegnati a riportare la situazione alla normalità. Intanto, però, Corecom ha invitato la presidenza a limitare l’uso dello strumento delle conferenze stampa, se non i casi di urgenza e in modo impersonale e comunque non in violazione dell’articolo 9 della legge sulla par condicio. Anche per questo, oggi, in occasione della conferenza stampa sul futuro della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, l’assessore alla Programmazione Raffaele Paci ha preferito rispondere alle domande dei giornalisti davanti all’ingresso della struttura. La prima istruttoria, sempre nata da un esposto di Serra, aveva bloccato la campagna di comunicazione messa in campo dalla Regione con spot e manifesti.

