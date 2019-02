Con l’inserimento degli ultimi 10 lavoratori nel Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna si conclude il percorso avviato dalla Regione, con il contributo di tutti i soggetti che hanno dato vita al Tavolo partenariale, e finalizzato al reimpiego di tutti gli addetti del bacino ex Ati Ifras.

La situazione dei 10 lavoratori è stata esaminata nei giorni scorsi durante un incontro nella sede della Provincia di Nuoro nel quale sono state individuate le migliori soluzioni. Intanto il prossimo 8 febbraio, a Cagliari, dalle 10, nella sala riunioni del palazzo della Regione, verranno sottoscritte le due intese su cui il Tavolo partenariale ha lavorato in queste ultime settimane: l’accordo che definisce aspetti operativi che riguardano le misure a favore del personale ex Ati Ifras ai fini dell’attuazione della legge regionale 34/2016 e il Protocollo che delinea gli obiettivi generali, gli ambiti di operatività e il sistema di governance di un Piano generale di sviluppo strategico per il rilancio del territorio del Parco Geomineario.

Commenti

comments