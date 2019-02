Il sindaco di Parma e leader del movimento Italia in Comune, Federico Pizzarotti, sarà in Sardegna per un tour elettorale di tre giorni, da venerdì 8 febbraio a domenica 10, per presentare la lista “Sardegna in Comune” che sostiene il candidato governatore del centrosinistra Massimo Zedda.

Primo appuntamento in programma venerdì a Cagliari, alle 11.30 nella sala Search, per una conferenza stampa proprio con il sindaco del capoluogo.

Nel pomeriggio sarà prima a Uta alle 16 (al Centro di Aggregazione Sociale “Argiolas Mannas”) e poi a Selargius alle 18.30 (Centro di Aggregazione “Sí e Boi”).

Alle 21 di nuovo a Cagliari, nella frazione di Pirri, allo Zeroquaranta in via Calamattia per una cena e serata conviviale con gli elettori.

Sabato appuntamenti a Oristano alle 10 (Hotel Mariano IV) e Nuoro alle 17 (Euro Hotel). Domenica Pizzarotti sarà a Tempio alle 10.30, al Palazzo “Pes Villamarina”, e a Tissi alle 12.30, alla biblioteca comunale.

Nel pomeriggio si sposterà a Sassari, alle 17 presso il Teatro civico. Il tour si concluderà a Osilo alle 19.30 nei locali dell’Osteria “Il Castello”.

