I Franz Ferdinand sono un gruppo musicale originario di Glasgow formatosi nel 2002.

Dopo l’abbandono del chitarrista Nick McCarthy, l’attuale formazione comprende Alex Kapranos, Bob Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie e Paul Thomson.

Il successo arriva nel 2004 con l’album di debutto “Franz Ferdinand”, anticipato dai singoli “Darts Of Pleasure” e “Take Me Out”, quest’ultimo certificato oro in Italia, subito alla #3 della UK Chart.

L’album ha ricevuto ottimi riscontri nelle classifiche mondiali, vendendo oltre 3 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo e ricevendo molti premi internazionali tra cui 2 Brit Awards, 1 Ivor Novello Awards, 1 Mercury Prize, 4 NME Awards, 1 Q Awards e un premio come miglior video per “Take Me Out”. Riceve inoltre 3 nomination ai Grammy Awards.

Nel 2005 esce il secondo album “You Could Have It So Much Better”, che debutta subito alla #1 nella classifica in UK e nella Top 10 Americana e include i 4 singoli di successo “Do You Want To”, “Walk Away” usciti nel 2005, “The Fallen” e “Eleanor Put your Boots On” usciti nel 2006.

L’album riceve 2 nomination ai Grammy Awards come Miglior Album di Musica Alternativa e come Miglior Performance Rock di un duo o un gruppo con il singolo “Do You Want To”.

Nel gennaio 2009 è la volta di “Tonight: Franz Ferdinand” ,seguito da “Right Thoughts, Right Words, Right Action” nel 2013 e dall’ultimo album “Always Ascending” pubblicato il 9 febbraio 2018.

“Always Ascending” segna una sorta di rinascita, una trionfante rielaborazione del gruppo, che esplode con fresche idee e vigorosi esperimenti sonori.

Con l’entusiasmo e la grinta che caratterizza da sempre i loro live, sono considerati una delle band indie più influenti del nuovo millennio musicale.

Ecco le tre date

Lunedì 8 luglio @ Marostica Summer Festival

Piazza Castello, Marostica

Martedì 9 luglio @ Festival Acquedotte

Piazza del Comune, Cremona

Giovedì 11 luglio @ Cavea del Teatro del Maggio musicale fiorentino a Firenze

Commenti

comments