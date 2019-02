I Bastille sono un gruppo musicale britannico formatosi nel 2010 a Londra e composto da Dan Smith, Chris Wood, Kyle Simmons e Will Farquarson.

“Bad Blood” è il titolo del primo album della band, pubblicato nel 2013, contenete l’hit internazionale “Pompeii” e i singoli di successo “Laura Palmer” certificato oro in Italia, “Flaws” e “Things We Lost In The Fire”.

L’album ha venduto oltre 4 milioni di copie, 11 milioni di singoli ed è stato dichiarato l’album più venduto in digitale nel 2013, alla #1 delle classifiche in quasi tutti i Paesi, certificato doppio Platino in UK.

Il singolo “Pompeii” è stato certificato triplo platino in Italia con oltre 600 milioni di stream su Spotify, dichiarato da Billboard “migliore canzone rock del 2014”.

Nel 2014 viene pubblicato il singolo “Of The Night”, oro in Italia, che anticipa la pubblicazione di “All Of This Blood”, una riedizione del primo album.

“Wild World” è il titolo del secondo album pubblicato il 9 settembre 2016 anticipato dal singolo “Good Grief”, platino in Italia, che ha riscosso subito grande successo in tutto il mondo. Il video del singolo ha totalizzato oltre 1 milione di views in pochissime ore.

A maggio 2018 pubblicano il singolo “Quarter Past Midnight”, come primo estratto del terzo album. Il singolo ha raggiunto oltre 3 milioni di streaming su Spotify in poco meno di una settimana.

I Bastille sono considerati una della band più importanti della scena musicale internazionale con più di 4 miliardi di stream su Spotify, una nomination ai Grammy Awards e cinque ai Brit Awards vincendo nella categoria “Miglior Artista inglese esordiente” nel 2014.

Hanno collaborato con Marshmello al singolo “Happier”, pubblicato ad agosto 2018, subito alla #3 della classifica Billboard Hot 100 e alla #2 della classifica singoli UK, certificato platino in Italia.

Arrivano in Italia per una data il 3 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni

