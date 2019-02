Garantiscono per lui due vecchie conoscenze uruguaiane del mondo Cagliari: Lopez e Abeijon. Christian Oliva, classe 1996, centrocampista, anche lui uruguaiano, appena arrivato dal Nacional di Montevideo è pronto e sarà a disposizione di Maran per la trasferta con il Milan. “Ho giocato l’ultima gara lo scorso 17 gennaio. Fisicamente sono a posto, ora dipende dall’allenatore”, ha spiegato nella sua prima conferenza stampa in Sardegna. Nel campionato del suo Paese ha incontrato anche il Penarol di Lopez.

“So che qui è una leggenda – ha raccontato – e so che ha parlato bene di me. Così anche Abeijon, un grande giocatore: spero di fare bene come lui”. Caratteristiche tecniche: “Sono un centrocampista difensivo – si è descritto – me la cavo in marcatura, ma anche nello smistamento del pallone. All’occorrenza posso giocare anche in altre zone del centrocampo, dipende dall’allenatore. Gargano? Il paragone ci può stare: era bravo in interdizione, ma anche nello smistamento”. Prime impressioni su Cagliari. E sul Cagliari.

“Sono molto contento di essere qui, credo che sia un buon posto per crescere come calciatore – ha detto – La squadra ieri ha giocato bene. Un momento difficile, può capitare, ma ne usciremo fuori. I compagni mi hanno accolto molto bene, pronto a dare il massimo”. Una proposta, quella dell’ingaggio con il club rossoblù, colta al volo. “Il venerdì sono stato informato della possibilità del trasferimento e il martedì ero già qui”, ha svelato. Tra i sogni c’è anche la nazionale. “Prima – ha avvertito – devo fare bene con il Cagliari. Poi chissà, sarebbe bello”.

