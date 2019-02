La Giunta Pigliaru ha approvato l’attuazione di un piano straordinario per la sterilizzazione di cani di proprietà. Obiettivo del provvedimento, che sarà finanziato con 300mila euro, il contenimento del fenomeno del randagismo.

Tra i beneficiari le associazioni di volontariato ma anche le cooperative sociali di tipo B che operano nella lotta al randagismo, e gli stessi privati. Un’altra delibera stanzia invece 700mila euro per incrementare l’identificazione e la cattura dei cani randagi, implementare l’anagrafe canina regionale, sterilizzare cagne e gatte catturate, per il pronto soccorso e gli interventi chirurgici sugli animali incidentali e per la vigilanza nei canili.

Altri 100mila euro, infine, sono stanziati per la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline. I contributi sono finalizzati anche all’assistenza veterinaria. In tutti i casi le associazioni beneficiarie dovranno rivolgersi ai veterinari liberi professionisti.

