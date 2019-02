La Giunta vara il piano di politiche attive per gli ex dipendenti delle imprese Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri ed Ottana Energia e S&B Olmedo, con ammortizzatori sociali scaduti, o in scadenza nel corso del 2019, oggetto di procedura di licenziamento collettivo e in stato di disoccupazione.

I destinatari potranno scegliere se usufruire di un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva alla scadenza degli ammortizzatori sociali, ovvero l’impiego nei cantieri del programma Lavoras.

A gestire il piano sarà l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro che procederà alla convocazione dei lavoratori per l’esercizio dell’opzione fra una delle due misure proposte. L’importo previsto per il singolo lavoratore non potrà superare i 12mila euro.

Commenti

comments