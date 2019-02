Il procedimento istruttorio avviato dall’Antitrust nasce “dall’ennesima sollecitazione da parte dei soliti ‘professionisti del contenzioso’ che rappresentano maldestramente le attività di bonifica e correzione degli errori passati che la società sta affrontando e risolvendo”. Lo fa sapere Abbanoa che “con la massima trasparenza”, ha già fornito all’Agcm tutto il materiale “per verificare che non vi è alcun abuso di posizione dominante e che i casi singoli nei quali si verificano criticità vengono puntualmente affrontati e risolti. Queste evidenze – spiega il gestore idrico – saranno portate dalla società in ogni grado di giudizio, se necessario”.

“Entro giugno risolveremo i casi attualmente in ricalcolo per quote di prescrizione: sono tutti riferiti a periodi anteriori al riordino effettuato da Abbanoa e trattati con una task force di risorse dedicate”, sostiene il gestore. Dal primo luglio sarà attivo il servizio di conciliazione nazionale, gestito dall’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente “Arera”, senza onere per gli utenti. Nel dettaglio, sulla contestazione relativa alle prescrizioni Abbanoa rileva che “sono oggetto di specifiche procedure da parte della società i casi di prescrizione per le quali è un preciso obbligo richiedere il pagamento del totale del credito come previsto dalla disciplina civilistica. E’ facoltà del cliente eccepire la prescrizione: in quel caso, con automatismi software e controlli manuali il recupero del credito è inibito sino al ricalcolo al netto delle quote prescritte”.

Riguardo ai condomini con unico contattore Abbanoa spiega di essere “tra le uniche società in Italia che esegue ai sensi di legge il servizio aggiuntivo cosiddetto ‘di riparto’: cioè fornisce bollette individuali ai singoli anche quando l’utenza condominiale è servita da un solo contatore master. Questa pratica è considerata la migliore pratica a livello nazionale”. Riguardo poi le perdite occulte Abbanoa ricorda l’introduzione del servizio di segnalazione dei consumi anomali, applicando le agevolazioni ai clienti previste dal Regolamento del Servizio.

Commenti

comments