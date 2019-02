Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, a Cagliari.

Una moto Honda sh, condotta da un cagliaritano di 16 anni, percorreva il sottopasso che costeggia il cavalcavia Is Pontis Paris in direzione Selargius, quando, all’altezza della prima uscita per Quartu S.Elena, si è scontrato lateralmente con una jeep Compas, condotta da un 41enne.

Il conducente e il passeggero della moto sono caduti a terra e sono rimasti feriti. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati al PS del presidio ospedaliero S.S. Trinita con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica.

