E’ di circa 30 mila euro il bottino della rapina al portavalori di questa mattina a Oliena (Nuoro), quando tre banditi armati di fucile hanno assaltato il mezzo che trasportava 20 colli di sigarette.

Un’azione in pieno centro e nella quale i malviventi hanno utilizzato anche dei fumogeni per bloccare il traffico. Nel frattempo prosegue, da parte dei carabinieri, la caccia all’uomo in tutto il nuorese.

