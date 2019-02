Gli agenti della Questura di Sassari hanno denunciato un giovane, noto alle forze di polizia, che si è reso protagonista di una singolare fuga. Nel corso della notte scorsa i poliziotti della Squadra Mobile e del reparto Prevenzione Crimine hanno predisposto un posto di blocco nella zona del quartiere di Latte Dolce per un normale controllo del territorio. Quando hanno intimato l’alt ad un’auto il conducente ha accelerato e proseguito la marcia. Immediatamente ne è nato un inseguimento, ma l’uomo ha abbandonato l’auto proseguendo la fuga a piedi tra campi della periferia. Inseguito dai poliziotti, che hanno esploso anche due colpi a scopo intimidatorio, l’uomo è tuttavia riuscito a fare èperdere le sue tracce.

Ma dal successivo controllo l’auto abbandonata è risultata chiusa a chiave. Fatto questo che ha insospettito i poliziotti, che comunque lo avevano riconosciuto e lo stavano cercando. L’uomo, tentando apparire estraneo alla vicenda, è andato in Questura in moto a denunciare il furto dell’auto, della quale però aveva le chiavi ancora in tasca. I poliziotti, vedendolo alterato ed in evidente stato di ebbrezza, lo hanno riconosciuto e sottoposto alla prova dell’etilometro alla quale è risultato positivo. E’ stato quindi denunciato per simulazione di reato, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

