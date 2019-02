Un destinatario sbagliato? Un messaggio che non ci piace? Da oggi Facebook permette la cancellazione dei messaggi sulla sua app di messaggistica Messenger. Lo ha annunciato il social network. L’utente ha fino a 10 minuti dalla pubblicazione del messaggio per cambiare idea e cancellarlo.

Basta selezionare il messaggio che si vuole rimuovere da una chat, con una persona o con un gruppo, e scegliere l’opzione per rimuoverlo. A quel punto tutti i partecipanti alla conversazione vengono avvisati che il messaggio è stato cancellato. “Hai mai inviato un messaggio al gruppo sbagliato (di amici), fatto un refuso o vuoi semplicemente rimuovere un messaggio dalla conversazione? Non sei l’unico!”, scrive il gruppo americano.

Questa funzione era attesa dal 2018 quando erano uscite delle rivelazioni a proposito del fatto che questa possibilità era già usata dall’amministratore delegato, Mark Zuckerberg. La stessa opzione è da tempo prevista su un’altra app di messaggistica molto usata, WhatsApp, che inizialmente consentiva di cancellare un messaggio entro sette minuti. L’ultima versione, invece, consente di farlo fino a un’ora dopo l’invio. Al momento però il servizio non sembra essere attivo ovunque, come in Italia, dove non è ancora disponibile.

Fonte: Agi

Commenti

comments