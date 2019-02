Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Tevere ad Assemini dove, dopo alcune chiamate alla centrale operativa, una giovane donna stava aggredendo violentemente l’anziana madre.

Giunti sul posto, i militari hanno bloccato una donna pregiudicata di 46 anni che stava picchiando la madre per motivi futili ed attinenti alla sfera familiare.

Immediati i soccorsi dell’anziana che è stata soccorsa e trasportata all’’ospedale Brotzu, mentre la figlia è stata condotta presso gli uffici del comando provinciale carabinieri di Cagliari dove, dopo gli accertamenti del caso, veniva dichiarata in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

All’anziana signora è stato riscontrato un forte trauma cranico, svariate ferite al cuoio capelluto nonché fratture di vertebre e traumi toracici ed addominali, con oltre 30 giorni di prognosi, pertanto i medici e decidevano di trattenerla in osservazione intensiva benché fosse fuori dal pericolo di vita.

Commenti

comments