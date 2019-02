Piromani in azione nella località di San Giovanni a Guamaggiore per l’incendio di un container.

Qualche residente ancora sveglio, infastidito dall’acre odore di fumo e viste le alte fiamme che divampavano nella zona e hanno prontamente allertato i vigili del fuoco che hanno provveduto in tempi brevi a domare le fiamme prima che potessero propagarsi nell’area.

Le cause sono in fase di accertamento sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per le verifiche del caso.

