I Vigili del fuoco Cagliari con una squadra del distaccamento del Porto è una autobotte sono intervenuti nel corso della notte per l’incendio di una imbarcazione ferma in secca in un rimessaggio di via Calafati.

Le fiamme sono state prontamente domate. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari per le indagini.

Commenti

comments