La squadra del distaccamento portuale e un’autobotte della centrale di Cagliari sono intervenuti, durante la scorsa notte, verso le 02:00, per l’incendio di quattro autovetture in via Schiavazzi.

Gli operatori dei Vvf hanno evitato il propagarsi delle fiamme ad altre autovetture adiacenti e alla palazzina sovrastante.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche due pattuglie della polizia.

