Clamorosa protesta dei pastori del Campidano stamani nelle campagne di S’acqua cotta, tra Villacidro e Serramanna, in provincia Sud Sardegna. I pastori hanno buttato nei campi 10mila litri di latte destinati ad un caseificio del cagliaritano contenuti in un’autocisterna. I pastori protestano per il prezzo del latte sostenendo che “è meglio buttare via il latte piuttosto che regalarlo agli industriali che lucrano sul prezzo”.

Proprio domenica scorsa circa 50 trattori e oltre 150 allevatori e agricoltori del Campidano e del Sucis sono arrivati al ‘Bivio S’acqua cotta’, tra le statali 196 e 293, rallentando la viabilità per un sit in di protesta organizzato da ‘Sardi Liberi’ per chiedere l’aumento del prezzo del latte ovino: chiedono che sia pagato almeno 90 centesimi. Oggi il prezzo è intorno ai 50 centesimi quello di pecora e 44 quello di capra, “assolutamente non remunerativo per i costi che devono sostenere per produrlo”.

