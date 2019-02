Blitz dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia e della Tenenza di Palau all’Istituto Alberghiero di Arzachena (Ss), dove hanno sequestrato, con l’ausilio dei cani addestrati per la ricerca di droga, quasi 30 grammi di marijuana, un ingente quantitativo considerato l’ambiente in cui sono stati trovati. Due studenti, tra cui un minorenne, sono stati segnalati alla Prefettura mentre un terzo alunno di appena 17 anni è stato denunciato alla

Procura dei Minorenni di Sassari perché trovato in possesso di oltre 20 grammi di marijuana suddivisa in dosi e di un bilancino di precisione.

La sostanza, una volta smerciata, avrebbe fruttato poche centinaia di euro al giovane, che ora oltre alle conseguenze penali aggravate dall’aver tentato lo spaccio in ambiente scolastico sarà sanzionato disciplinarmente da parte dell’Istituto. L’intervento ha riscosso grande approvazione da parte dei ragazzi, del corpo docente e delle famiglie degli studenti, che possono contare su un prezioso aiuto della Guardia di Finanza anche a tutela della sicurezza dei luoghi più delicati quali quelli destinati alla formazione dei giovani.

