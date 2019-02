In vista delle elezioni del prossimo 24 febbraio, arriva in Sardegna a sostegno del Movimento 5 Stelle e del candidato alla presidenza della Regione Francesco Desogus, il ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Sergio Costa. Appuntamento venerdì 8 febbraio ad Olbia, Porto Torres, Alghero e Iglesias per quattro incontri durante i quali Costa affronterà le più rilevanti emergenze ambientali dell’isola. Il ministro visiterà anche un cantiere della strada Sassari-Olbia. “Per noi si tratta di una visita importante” spiega Desogus, “perché l’ambiente ha un ruolo centrale nel nuovo modello di sviluppo per la Sardegna che stiamo proponendo ai cittadini”.

La giornata sarda di Costa inizierà da Olbia, a pochi giorni dallo sblocco dei fondi per la mitigazione del rischio idrogeologico stanziati per la citta gallurese. Appuntamento alle 10 per un incontro con la stampa presso la sede del Movimento in via Lazio 75, e a cui insieme a Costa e a Desogus parteciperanno anche i deputati Nardo Marino e Alberto Manca, i consiglieri comunali Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio, e i candidati della circoscrizione Olbia-Tempio.

Al termine della conferenza, il ministro Costa lascerà Olbia e visiterà uno dei cantieri della Sassari-Olbia.

La mattinata proseguirà poi con due appuntamenti. Il primo a Porto Torres intorno alle 12 dove, insieme al sindaco Sean Wheeler, il ministro Costa visiterà lo stabilimento Eni, il secondo ad Alghero, dove il responsabile del dicastero dell’Ambiente affronterà il tema della posidonia spiaggiata insieme alla deputata Paola Deiana. Appuntamento presso il Lido San Giovanni intorno alle 13.30.

La giornata del ministro Costa in Sardegna si concluderà ad Iglesias dove alle 18, nella sala Rita Lepori (in via Isonzo 3), parteciperà ad un incontro sugli incentivi fiscali e sulle altre misure per rilanciare l’ambiente in chiave di tutela del territorio e di nuovo modello di sviluppo per il Sulcis-Iglesiente. Insieme a Costa e a Francesco Desogus, ci saranno i candidati consiglieri della circoscrizione Carbonia-Iglesias Nicolò Murgioni, Paolo Zandara, Carla Mario, e consigliere comunale di Iglesias Federico Garau.

