Torna la Corsa del Ricordo evento organizzato da ASI Roma, l’evento si correrà, per le vie del Quartiere Giuliano-Dalmata il 10 febbraio.

Sesta edizione per la corsa nata per non dimenticare il dramma delle foibe e dei tanti esuli costretti a lasciare le proprie terre di origine al termine del secondo conflitto mondiale, oltre 350mila.

Verrà effettuata una gara regionale di corsa su strada di km. 10 e una gara non competitiva di 3,0 km. Si svolgerà inoltre una gara di marcia di km 3,0 denominata “4° Trofeo Tokyo 60” .

La gara è valida come Campionato Regionale ASI di corsa su strada, per solo i tesserati ASI per l’anno in corso.

