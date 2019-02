Bambù nuovo oro verde della Sardegna. Le coltivazioni sono redditizie. E infatti nell’isola sono stati anche promossi veri e propri viaggi di lavoro per illustrare le opportunità di investimento. Parecchi gli utilizzi: nell’edilizia, nel campo alimentare, nella cosmetica, nell’ambito dei filati. In Sardegna sono stati realizzati i primi bambuseti a Nule, Mamoiada e Sorgono, mentre altri ancora stanno per partire a Fordongianus, Castiadas e Tortolì. Un fenomeno tutto nuovo, ma gli ambientalisti stanno in guardia.

E chiedono alla Regione di effettuare verifiche preventive e dare indicazioni. “Prima che capitino eventuali malaugurati pasticci”, avverte il Gruppo d’intervento giuridico. Le preoccupazioni? Possibili infestazioni – spiegano gli ecologisti- stravolgimenti del paesaggio ed eccessivo consumo d’acqua. “In realtà – precisa il Grig – si tratta di una tribù di piante spermatofite monocotiledoni appartenente alla famiglia delle Poacee (ex Graminaceae) e sottofamiglia Bambusoideae. In parole povere, si tratta di parecchie specie diverse di piante tropicali, nessuna delle quali autoctona dell’Europa”.

Nessuna controindicazione? A parte il potenziale stravolgimento – avvertono gli ambientalisti – di vaste aree del paesaggio agrario sardo, il bambù è una pianta infestante: “È un problema estirpare il bambuseto perché, se anche tagli la parte aerea, nel terreno resta un fitto intreccio di apparati radicali, per alcune specie molto robusti, che continuano a riprodursi e che è difficile eliminare – afferma Giuseppe Brundu, botanico del dipartimento di agraria dell’università di Sassari, esperto in piante infestanti – Occorre capire se dietro i progetti che riguardano queste coltivazioni c’è una valutazione sul rischio, legata all’ambiente in cui sono introdotte e alle finalità”. Poi c’è un altro problema sollevato dagli ambientalisti. “Ineludibile la necessità di grandi quantitativi d’acqua nei primi 3-4 anni di vita – continua il Gruppo d’intervento giuridico – 40-50 metri cubi per ettaro ogni mese, per buona parte dell’anno. Circa 4-500 metri cubi d’acqua per ettaro all’anno. Non poco”.

Commenti

comments