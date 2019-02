Un sommelier professionista per accompagnare turisti e visitatori in un viaggio nei sapori e nelle fragranze dei vini di Sardegna. È l’obiettivo di “Percorsi di Vini”, l’appuntamento realizzato dal Centro servizi promozionali per le imprese – azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari – martedì 12 e mercoledì 13 febbraio all’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari-Elmas.

“L’iniziativa, nata per continuare a supportare il prestigioso concorso enologico Binu – spiegano dall’Ente camerale – ha come obiettivo quello di valorizzare l’eccellenze agroalimentari dell’Isola,in questo caso i vini, per trasformarli in una vetrina di promozione turistica del territorio,sostenendo, allo stesso tempo,le aziende locali”. Il 12 e il 13 febbraio nell’area destinata agli imbarchi dell’aeroporto sarà allestito uno spazio che ospiterà sette cantine del Sud Sardegna (Cantina Sardus Pater, Cantina Olianas, Cantina Mesa, Cantina Sociale Dolianova, Cantina Su Entu, Azienda Locci-Zuddas Antonio e Azienda Vitivinicola Ferruccio Deiana), insieme a una rappresentanza delle etichette provenienti dal resto dell’Isola, tutte premiate al prestigioso concorso enologico Binu.

Ad illustrare il tour gustativo sarà il sommelier professionista Marco Delugas, che per ciascuna bottiglia di vino proporrà l’abbinamento di un piatto. Per “Percorsi Di Vini” è stata anche preparata una mini guida che, oltre a localizzare le cantine protagoniste dell’evento, racconta anche curiosità, usi e costumi dei luoghi che le ospitano.

