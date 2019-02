I Rammstein stanno finendo di registrare il loro nuovo album, la cui uscita è prevista per aprile 2019. Ad annunciarlo è il chitarrista Richard Z. Kruspe che recentemente ha dichiarato a Kerrang, una delle principali riviste musicali al mondo che saranno lanciati 5 video per presentare il nuovo album.

“Siamo andati a Los Angeles per mixare il disco con Rich Costey, il quale in passato ha lavorato con Muse e altre grandi band. A quanto pare pubblicheremo i video per cinque pezzi. Sono molto contento di come è venuto l’album, sebbene qualcosa possa ancora cambiare. […] E’ stato divertente il processo di registrazione, perchè eravamo lì tutti e sei a discutere su ogni singolo fottuto colpo sul rullante. E’ stata una cosa molto intensa e abbiamo fatto discussione per qualsiasi cosa ti possa venire in mente ma ora che il disco è completo, sono molto fiero di quanto abbiamo ottenuto. Quell’atmosfera molto accesa ha reso i pezzi migliori”.

